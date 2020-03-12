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رقم الخبر: 278071 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 09:39 الاقسام: محليات  
منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود ايران لمواجهة كورونا المستجد

منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود ايران لمواجهة كورونا المستجد

اعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تدروس ادهانوم" عن تقديره للاجراءات المتبعة في ايران وايطاليا وكوريا الجنوبية لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره.

واضاف "ادهانوم" خلال مؤتمره الصحفي مساء الاربعاء، ان تقييم منظمة الصحة العالمية حول تفشي فيروس كورنا هو ان هذا الفيروس تحوّل اليوم الى وباء يتهدد العالم اجمع.

واوضح، ان 90 بالمئة من اجمالي 118 شخصا مصابا بالفيروس في ارجاء العالم يقطنون في 4 بلدان؛ منها الصين وكوريا الجنوبية اللتين سجلتا تراجعا في مجال انتشاره.

وفيما اثنى على الاجراءات والبرامج المتبعة من جانب ايران وايطاليا وكوريا الجنوبية بهدف مكافحة الفيروس واحتوائه؛ دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجميع في انحاء العالم الى تظافر الجهود في هذا السياق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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