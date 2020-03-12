تم اختيار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية علي رضا كاظمي ابدي من قبل المجموعة الاسيوية مساعدا لرئيس المنظمة.

وفي الرد على احتجاج السفير الاميركي على هذا الاختيار بادعاء ان بلاده لا يمكنها الموافقة على تصدي هذا المنصب من قبل دولة راعية للارهاب حسب تعبيره ، قال كاظمي ابدي، ان اختيار الجمهورية الاسلامية الايرانية لتولي منصب مساعد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة جرى باجماع اصوات الدول الاعضاء في المجموعة الاسيوية.

واضاف، ان اميركا كانت قد اثبتت قبل هذا الوقت بانها لا تولي اي احترام للقوانين الدولية والمنظمات الدولية وهي الراعية الاساس للجماعات الارهابية وارهاب الدولة خاصة في منطقة الشرق الاوسط.

وتابع السفير الايراني، ان المثال البارز للاعمال الارهابية الاميركية هو الامر الصادر عن الرئيس الاميركي لاغتيال القائد سليماني ورفاقه داخل الاراضي العراقية والذي يعد انتهاكا بارزا للمبادئ الاساسية للقوانين الدولية وميثاق منظمة الامم المتحدة والميثاق الدولي لحقوق المواطنة والحقوق السياسية.

واكد بان اميركا بماضيها المقيت هذا ليست في موقع يؤهلها لتقديم نفسها على انها دولة مكافحة للارهاب.

طهران: الحظر الاميركي اللاانساني يؤثّر على معالجة جرحى الاسلحة الكيمياوية الايرانيين

اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية علي رضا كاظمي ابدي بان الحظر الاميركي اللاانساني يؤثّر على توفير الادوية ومعالجة جرحى الاسلحة الكيمياوية الايرانيين.

وفي كلمته يوم الاربعاء خلال الاجتماع الـ 93 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية، أشار كاظمي ابدي الى فرض الحظر أحادي الجانب على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ان الحظر اللاإنساني على توفير الدواء والعلاج لمصابي الاسلحة الكيمياوية في ايران، ترك آثارا سلبية وخلق مشكلات امام مسيرة تقديم العلاج لهم.وأشار الى مبادرة المدير العام للمنظمة، داعيا الى مشاركة الدول الاعضاء من اجل رفع عقبات الوصول الى الدواء والعلاج.

واعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم، تفكيك الترسانات الكيمياوية واسلحة الدمار الشامل، ضرورة لتحقيق النزع الشامل للاسلحة الكيمياوية، وأكد ان اميركا باعتبارها تمتلك اضخم ترسانة للاسلحة الكيمياوية، ونظرا لتقصيرها في استخدام امكاناتها لتفكيك ترسانتها، فهي تحول دون تحقق اهداف المعاهدة، مطالبا اميركا بأن تنفذ التزاماتها في تفكيك ترسانتها الكيمياوية وفقا لمعاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية.

واعرب كاظمي ابدي عن ارتياحه للتعاون الذي ابدته الحكومة السورية مع منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية، داعيا الى استمرار هذا التعاون حتى القضاء على الارهاب الكيمياوي.

وأكد مندوب ايران ضرورة اتخاذ قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية بناء على الاجماع، ووصف اقتراح بعض الدول الغربية لفرض القيود على استخدام بعض المواد الكيمياوية غير المحظورة في المعاهدة، وكذلك ايجاد تغييرات في النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الاداري والمالي للمنظمة، بأنه جاء لأهداف سياسية، معلنا رفض ايران لذلك.