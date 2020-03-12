أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين امير عبداللهيان ، على أهمية المحادثات الثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا والحفاظ على اتفاقات آستانه وسوتشي .

التقى أمير عبد اللهيان بالسفير السوري في طهران عدنان محمود امس الأربعاء، معتبرا الاجتماعات والمفاوضات التي جرت بين الرئيس السوري ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ومسؤولين آخرين في دمشق، بالايجابية، ومؤكدا ضرورة تنفيذ الاتفاقيات وتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجال الاقتصادي.

كما أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي والمدير العام للشؤون الدولية في البرلمان، على أهمية المحادثات الثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا والحفاظ على اتفاقات استانه وسوتشي.

وهنأ أمير عبد اللهيان، بالانتصارات التي تحققت في الحرب على الإرهاب في إدلب ، وقال ان الحل السياسي هو السبيل لتسوية الأزمة الحالية.

بدوره أكد عدنان محمود، السفير السوري في طهران ، على أهمية زيارة علي لاريجاني لدمشق، مؤكداً على ضرورة توسيع الأنشطة الاقتصادية وعقد لجنة اقتصادية مشتركة في ضوء الحرب الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية وسوريا.

ووصف الانتصارات التي تحققت في الحرب الناجحة ضد الإرهاب، بانها نتيجة تضحيات الجيش السوري ودعم الجمهورية الإسلامية وروسيا وحزب الله في لبنان ، وقال: لقد حققنا العديد من الأهداف في الحرب ضد الاعداء الارهابيين للمنطقة وسوريا .

واعرب السفير السوري عن تعاطفه وتعازيه لوفاة السفير الإيراني السابق في سوريا حسين شيخ الإسلام، وصفه بأنه شخصية بارزة وثورية اتخذ الإجراءات المناسبة خلال فترة ولايته في السفارة.

كما دعا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا واستخدام تجربة الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا المجال.