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رقم الخبر: 278068 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 09:25 الاقسام: محليات  
مؤسسة الشرق الأوسط للسلام والتنمية الصينية تناشد إلغاء الحظر اللا إنساني ضد إيران

مؤسسة الشرق الأوسط للسلام والتنمية الصينية تناشد إلغاء الحظر اللا إنساني ضد إيران

ناشد مساعد رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للسلام والتنمية الصينية "تشن شين خويي" جميع أعضاء المجتمع الدولي إلغاء الحظر اللا إنساني الأميركي ضد إيران.

وفي حوار مع مراسل إرنا امس الأربعاء أكد تشن شين خويي ضرورة الاسراع في وتيرة مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم لا سيما في إيران؛ مشيرا الى ضرورة الإلغاء الفوري لكافة أنواع الحظر الطبي المفروض من قبل واشنطن على إيران.

وتابع قائلا: يجب على جميع الدول معاضدة جهود بعضها البعض وعدم تجاهل أهمية الخدمات والمساعدات المتبادلة في مثل هذه الظروف، وأكد على المجتمع الدولي ضرورة توحيد الأصوات لرفع الحظر الجائر المفروض على إيران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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