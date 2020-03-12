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رقم الخبر: 278067 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 09:22 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إزالة الجراثيم عن أسرة المستشفيات باستخدام أغطية وملاحف إيرانية مضادة للبكتيريا

إزالة الجراثيم عن أسرة المستشفيات باستخدام أغطية وملاحف إيرانية مضادة للبكتيريا

انتجت شركة إيرانية قائمة على المعرفة في محافظة اصفهان (وسط البلاد) أغطية وسائد وملاحف استخدمت في نسيجها جزيئات فضة نانوية مضادة للجراثيم والبكتيريا.

وتحتوي أقمشة منتجات الشركة المصنعة من نسيج القطن والبولي أميد على جسيمات نانوية فضية ذات خصائص تساعد في القضاء على بعض المكروبات المسببة للأمراض مثل البكتيريا والفطريات، مما یجعل استخدام هذه المنتجات في البيئات الحساسة، کأسرة المستشفيات المعرضة لنمو الجراثیم ومسببات الأمراض، مفيدا للغاية ويساعد في الحد من تفاقم الالتهابات والعدوى والحساسية، كما تتميز هذه المنتجات بتقليل الرائحة الكريهة في البيئة.

ويقل حجم الجزيئات النانوية المستخدمة في خيوط نسيج هذه المنتجات عن 100 نانومتر وقد تم اختبارها والتأكد من صحة فاعليتها على العديد من انواع البكتيريا كـ E. coli و S. Aureus.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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