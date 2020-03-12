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رقم الخبر: 278065 تاريخ النشر: آذار 12, 2020 الوقت: 09:15 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد وفيات كورونا في ايران الی 354 شخصا

ارتفاع عدد وفيات كورونا في ايران الی 354 شخصا

اعلن مدير مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني کیانوش جهانبور بان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 354 والمصابين 9 الاف والمتعافين 2959 شخصا.

وقال كيانوش جهانبور في تصريح صحفي امس الاربعاء انه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 958 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 9 الاف لغاية الان.

واضاف، للاسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية  63 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 354 شخصا.

واشار الى انه لحسن الحظ ان اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 2959 شخصا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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