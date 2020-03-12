ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر امس الاربعاء منطقة خان زنيان التابعة لمدينة شيراز (جنوب).

ووقع الزلزال في الساعة الواحدة و 54 دقيقة و6 ثوان من بعد ظهر امس الاربعاء في شيراز.

واعلن مركز رصد الزلزال في مدينة شيراز التابع لمؤسسة الجيوفيزيا لجامعة طهران ان مركز الزلزال كان عند التقاء خطي الطول الجغرافي 52.17 والعرض الجغرافي 29.62 درجة وفي عمق 8 كم تحت سطح الارض وعلى بعد 6 کیلومترات عن خان زنیان و33 كيلومترا عن مدينة شيراز.

ولم ترد لغاية الان اي تقارير عن وقوع اضرار جراء الزلزال .