قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، ان الحظر الامريكي الظالم وغير القانوني في ظل سياسة الضغوط القصوى ، ترك اثاره السلبية على الواقع الصحي في ايران.

وفي مؤتمره الصحفي عبر الفيديو صباح الاربعاء، اوضح موسوي انه ورغم ان الادوية والتجهيزات الطبية لاينبغي ان تخضع للحظر الا ان الولايات المتحدة اغلقت طرق التعامل في هذا المجال لكنها تزعم بكل وقاحة ان الدواء والغذاء غير مشمولين بالحظر.

وتابع قائلا: ان طهران مستعدة لاختبار كل السبل التي تخفف من الضغط على الشعب الايراني ، مشيرا الى ان الادارة الامريكية اذا كانت صادقة في مزاعمها بشان الايرانيين - ونحن نشكك بهذه المزاعم- فعليها ان ترفع الحظر.

واوضح موسوي ان بامكان الامريكيين فتح الطريق لدخول الأدوية والاجهزة الطبية الى ايران من خلال اطلاق الحرية للبنوك والمؤسسات المالية والتجارية.

واشار الى ان ايران قامت بالاجراءات القانونية وحصلت على حكم ديوان العدالة الدولية، لكن ليس هناك افقا ايجابيا يمكن ان يحصل من امريكا.

من جهة ثانية اعرب المتحدث باسم الخارجية عن قلق طهران من امكانية اصابة السجناء الايرانيين في السجون الامريكية بالامراض ، داعيا السلطات الامريكية الى تأمين سلامة هؤلاء السجناء الذين تحتجزهم واشنطن كرهائن.

واكد استعداد ايران لاستعادة هؤلاء السجناء والمختطفين الذين لم تقدم امريكا اي دليل لاحتجازهم.

امريكا لا تسمح بنقل الارصدة الايرانية الى قناة سويسرا المالية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" : ان الامريكيين خلافا لما يدعونه بشأن استثناء السلع الدوائية من الحظر لكنهم بالفعل اغلقوا مسار تحويل ارصدتنا المالية لدى الدول الاخرى الى القناة السويسرية.

وفي تصريح له الاربعاء، اضاف موسوي : نحن لا نرى في اجراءات المسؤولين الامريكيين سوى الخداع؛ لقد اعلن هؤلاء من خلال زوبعة اعلامية عن تفعيل قناة مالية ضيقة دون ان يسمحوا بتحويل الاصول التي نمتلكها في مختلف المناطق الى هذه القناة.

واضاف : لقد بدأنا محادثات على مدى 3 اسابيع مع واحدة من الدول التي تحتفظ بـ (قسم) من مصادرنا المالية، لكنهم يدعون ويؤكدون على ان الامريكيين لا يسمحوا بهذا الامر وتحويل اصولنا من تلك الدولة الى هذه القناة ليتم استخدامها وشراء السلع الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

واكد موسوي بالقول: طالما لم تصدر اي خطوة عملية من جانبهم ولا يتم ازالة العقبات، اذا نحن نعدّ تصريحاتهم وما يدعونه بانه حديث مخادع.

وفيما شدد على ان "الامريكيين يطلقون شعارات خاوية فقط"؛ قال متحدث الخارجية : ينبغي على هؤلاء ان يعلنوا بان جميع الطرق متاحة لارسال البضائع الطبية والمعدات الضرورية، والاشارة الى سبل القيام بذلك دون مواجهة اي عقبة.

واردف: نحن طالبنا هؤلاء ان يسمحوا بتحويل اصولنا المالية لدى الدول المختلف الى القناة السويسرية لكنهم لم يفسحوا المجال بنقل هذه المصادر الى تلك القناة واستخدامها في توفير الادوية للبلاد.

ايران تبذل ما بوسعها لتحقيق الاستقرار في افغانستان

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية في مؤتمره الصحفي الاربعاء ان ايران تعمل منذ فترة طويلة لتحقيق التلاحم بين الافغانيين والتقريب بين الاطراف السياسية في هذا البلد.

وبالاشارة الى اداء الرئيسين الافغانيين للقسم مؤخرا ، قال عباس موسوي ، أن طهران ابلغت الجانبين بأن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في افغانستان هو تشكيل حكومة موسعة تضم جميع الشخصيات والاطراف السياسية.

كما أكد ان ايران ستواصل جهودها في هذا المجال وتأمل بالتوصل الى نتائج تعيد الاستقرار السياسي لهذا البلد.

وحول انسحاب القوات الامريكية من افغانستان ومصادقة مجلس الأمن الدولي على اتفاق السلام بين امريكا وحركة طالبان ، قال موسوي : لقد اعلنا موقفنا بشأن الاتفاق الذي هو عبارة عن بدعة ، موضحا ان ايران ترحب بأي جهد يصب لصالح الأمن والسلام في افغانستان ، لكنها ترى ان هذه الجهود يجب ان تكون في اطار الحوار الافغاني - الافغاني ، لا أن تقوم دولة تبعد الاف الاميال بتوقيع اتفاق سلام للتغطية على هزائمها.

من جهة اخرى تطرق المتحدث باسم الخارجية الى التطورات الاخيرة على الساحة السورية والقتال في ادلب وقال : ان ما يحدث في ادلب اقلقنا جميعا ، وكان لابد من اتخاذ اجراءات ، موضحا ان طهران تؤكد حق الحكومة الشرعية في سوريا أن تبسط سيطرتها على جميع اراضي البلاد.

واعلن موسوي ان ايران تجري اتصالات مع روسيا وتركيا وتؤكد خلال هذه الاتصالات أن آلية آستانه هي الافضل حتى الان لايجاد حل سياسي للازمة السورية وخاصة في محافظة ادلب.

كما اشار الى ان الخارجية الايرانية تواصل مشاوراتها بشان القرار النهائي حول قمة طهران التي سيشارك فيها رؤساء ايران وروسيا وتركيا لمناقشة تطورات الازمة في سوريا.



