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رقم الخبر: 278060 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 18:33 الاقسام: دوليات  
مقتل طيار بتحطم مقاتلة "إف-16" في إسلام آباد

مقتل طيار بتحطم مقاتلة "إف-16" في إسلام آباد

قالت القوات الجوية الباكستانية إن مقاتلة من طراز "إف-16" تحطمت اليوم الأربعاء في منطقة تستخدم لتنظيم العروض العسكرية في ضواحي العاصمة إسلام آباد، ما أدى لمقتل الطيار.
وأظهر مقطع فيديو التقطه هواة الطائرة أمريكية الصنع وهي تبدو خارجة عن السيطرة وتهوي ومقدمتها إلى الأسفل، ثم تصطدم بالأرض وتندلع فيها النيران.
وقال متحدث باسم القوات الجوية لوكالة "رويترز" إن الطيار كان وحده على متن المقاتلة، فيما أشار مسؤول محلي إلى أن احتمال وقوع أي ضحايا على الأرض ضئيل لأن الطائرة تحطمت في منطقة العروض العسكرية المهجورة بشكل كبير.
وكانت الطائرة تشارك في تدريبات من أجل العرض الجوي المقرر تنظيمه يوم 23 مارس بمناسبة "يوم باكستان".
وأفادت القوات الجوية بأن فرق الإنقاذ تعمل في موقع الحادث للتحقق مما إذا كانت هناك أي خسائر أخرى، فيما يستمر التحقيق في سبب التحطم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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