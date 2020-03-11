أفاد مصدر محلي عن تأليف لجنة سباعيّة من الأحزاب الشيعية في البرلمان العراقي، مهمّتها اختيار شخصية تكلّف بتأليف الحكومة. وتأتي هذه الخطوة بعدما أبلغ الرئيس العراقيّ برهم صالح الأحزاب الشيعية بمهلة لاختيار شخصية تكلّف تأليف الحكومة تنتهي منتصف الأسبوع المقبل.

وبحسب المصدر، فإنه حتى الآن لا إجماع ولا مشتركات بين أعضاء اللجنة، فالقوى السياسية الشيعية تريده مستقلاً وتفترض قبول القوى السنية والكردية خيارات لأعضاء حكومته.

وأشار المصدر إلى أن القوى السنية تريده مقبولاً كردياً وفي برنامج حكومته موعد محدّد للانتخابات المبكّرة، أمّا أربيل فتجد نفسها غير معنية بملفّ التوافق الوطنيّ وتبقي خيار التمثيل المكوّناتيّ".

كما لفت إلى أن ساحات التظاهر موجودة ليست بزخم الأشهر الماضية، لكنّ ضغطها حاضر على طاولة البحث السياسيّ، وفي مباحثات الرئاسات العراقية.

أمّا في الحبوبي بذي قار وساحة التحرير فلا يزال الشارع المتظاهر مسرح القبول أو الرفض لأسماء مرشحين تتوافق القوى السياسية عليهم، فتتسرب أسماؤهم لرصد الموقف في الشارع.

فيما آخر مواقف مرجعية النجف لجهة التطورات السياسية والتظاهرات، فاكتفت بالتذكير من خلالها بضرورة اعتماد المرشح غير الجدليّ.

وعلى وقع التطورات السياسية، تبرز جوانب أخرى ضاغطة بينها الجانب الاقتصاديّ وأسعار النفط وإدارة موازنة بعجز ضاغط لحكومة مؤقتة. بينما يبقى أقلّ من أسبوع من عمر المهلة الدستورية لتقديم مرشح من القوى السياسية لتأليف الحكومة.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في محافظة كربلاء.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أفاد مصدر طبي، أنه "تم تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الحكومية بكربلاء".

وكانت العتبة الحسينية في العراق قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس "كورونا".

وقالت العتبة الحسينية المقدسة، في بيان لها: "تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق".

ميدانياً نفذ الحشد الشعبي مساء الثلاثاء في العراق، عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق في منطقتي الزورة وضفاف نهر الثرثار غرب سامراء.

وذكرت قيادة عمليات سامراء في بيان لها إن "معلومات استخباراتية دقيقة افادت بتواجد عناصر تابعة للتكفيريين في منطقتي الزورة وضفاف نهر الثرثار، مشيرا الى أن "قوة من فوج طوارئ اللواء وكتيبة المدفعية والاختصاصات العسكرية للحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش وتم تمشيط أماكن تواجد التكفيريين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والهاون".

وأضاف البيان، ان "العملية حققت أهدافها بنجاح وقتل عدد من عناصر التكفيريين وتأمين المناطق التي تقع داخل وخارج قاطع المسؤولية في مدينة سامراء".

الدفاع الأمريكية تعلن نيتها إرسال منظومات دفاع جوي إلى العراق

هذا وأعلنت الدفاعات الأمريكية "البنتاغون" الثلاثاء عن نية الولايات المتحدة إرسال منظومات دفاع جوية إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين المنتشرين هناك.

وقال الجنرال كينيت ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، في لجنة القوات المسلحة لمجلس النواب الأمريكي: "نحن الآن قيد عملية إيصال منظومات الدفاع الجوي إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني آخر".