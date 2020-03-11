استشهد طفل فلسطيني 15 (عاماً) الأربعاء متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي بالرأس في نابلس.

وأصيب أكثر من 112 مواطناً بعد اقتحام أكثر من 40 دورية عسكرية إسرائيلية منطقة جبل العرمة المهدد بالمصادرة لصالح الاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفق مصدر محلي، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي باتجاه الفلسطينيين، واعتقلت 3 شبان، وحاولت تأمين وصول عشرات المستوطنين إلى منطقة جبل العرمة.

وأشار المصدر إلى أن المستوطنين لا يزالون يحاولون الوصول إلى جبل العرمة في نابلس، لافتاً إلى أنّ الشبان الفلسطينيين يتصدون لهم. وأشادت الجبهة الشعبية بـ "الدور البطولي" للفلسطينيين في بلدة بيتا.

بالتزامن مع ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، 6 فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة. وأشارت وسائل إعلام محلية فلسطينية إلى أن مواجهات اندلعت في أبو شخيدم وأبو قش أثناء انسحاب جيش الاحتلال.

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الخارجية في بيان الأربعاء نقلته وكالة وفا ، أن اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في جبل العرمة جنوب نابلس الأربعاء والتي أدت إلى استشهاد فتى فلسطيني وإصابة العشرات تعكس مدى عنصرية وإرهاب الاحتلال بهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

بدوره ، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية وخاصة شرق مدينة القدس المحتلة جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح عريقات في بيان له الاربعاء نقلته وكالة وفا ، أن إعلان سلطات الاحتلال عن مخطط استيطاني جديد شرق مدينة القدس يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لتوسيع عمليات الاستيطان وعزل البلدات والقرى المحيطة بالقدس عن بعضها وفصلها بالكامل عن المدينة المقدسة.

وطالب عريقات المجتمع الدولي بالوقوف في وجه مخططات سلطات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاسبة مسؤوليها على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما قررت وزارة التعليم الفلسطينية، الأربعاء، استئناف الدراسة في جميع مدارس قطاع غزة، وذلك اعتبارا من السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة "غزة الآن" الإخبارية، إن "المسيرة التعليمية سوف تستمر بشكل طبيعي وسيتم استئناف الدراسة يوم السبت القادم بشكل طبيعي في جميع مدارس قطاع غزة (الأونروا والحكومة)".

وأكدت الوزارة أنه "لا يوجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بحسب ما نقلته عن وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرة بأنها على إطلاع دائم بما يحدث من تطورات وفي حالة طوارئ يتم دراسة كل ما هو جديد وسيتم الإبلاغ في حال كان هناك أي تطورات أخرى".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، الاثنين الماضي، محمد إشتيه اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم، وأضاف أنه من المقرر تدشين مستشفى جديد في المدينة.

أفاد مصدر مطلع في موسكو بأن وفداً من حركة الجهاد الاسلامي يجري محادثات في الخارجية الروسية مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف. وأشار إلى أن الوفد وصل صباح الأربعاء إلى العاصمة الروسية برئاسة أمين عام الحركة زياد نخالة.

وقال المصدر إن "ملف المصالحة الفلسطينية سيكون في أولوية مباحثات وفد الجهاد في موسكو، وسيتطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية وصفقة القرن". وتأتي زيارة نخالة استجابةً لدعوة رسمية وجهتها له الخارجية الروسية لزيارة موسكو.

*هيئة شؤون الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين

هذا وحذرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين المرضى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.

وذكرت الهيئة في بيان الأربعاء نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير يوسف عبد الرحيم سكافي 48 عاما من الخليل والمعتقل منذ عام 2004 والذي يعاني من ضعف في عضلة القلب وأوجاع بالفقرات وحساسية في الدم وغيرها من الأمراض.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال تتعمد عدم تقديم العلاجات الطبية اللازمة للأسير سكافي وعدم عمل الفحوصات اللازمة له كحال كل الأسرى المرضى الذين يواجهون القتل الممنهج في المعتقلات الإسرائيلية.

ويواجه نحو ستة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.