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رقم الخبر: 278056 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 18:32 الاقسام: عربيات  
أول تحرك سوداني ضد الموالين للبشير بعد محاولة اغتيال حمدوك

أول تحرك سوداني ضد الموالين للبشير بعد محاولة اغتيال حمدوك

أعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان، مساء الثلاثاء، أنه "سيكثف مساعيه لإنهاء نفوذ الموالين للرئيس السابق عمر للبشير"، بعد يوم من نجاة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال.

وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي، في بيان، إن "فرعا من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبشير سيخضع لسيطرة الحكومة المدنية وأن اللجنة المكلفة بتفكيك النظام القديم ستمنح سلطات إضافية"، وذلك حسب صحيفة "المشهد" السودانية.

كما أوضح أن "جهاز الأمن الداخلي داخل المخابرات العامة ستكون تبعيته لوزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية بدأت تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت الاثنين الماضي بهجوم تفجيري على موكب حمدوك أثناء توجهه للعمل".

وأعلن التلفزيون السوداني، يوم الاثنين الماضي، نجاة عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم. فيما أكدت النيابة العامة السودانية، أن استهداف موكب حمدوك، هو استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم في البلاد. وذكرت النيابة، أن محاولة اغتيال حمدوك "قد تم التخطيط لها بصورة احترافية" مؤكدة البدء في التحقيقات والبحث الجنائي للقبض على الجناة.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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