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رقم الخبر: 278055 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 18:33 الاقسام: عربيات  
قطر جاهزة لتطبيق "التعليم الإلكتروني" في حال استمر إغلاق المدارس

قطر جاهزة لتطبيق "التعليم الإلكتروني" في حال استمر إغلاق المدارس

أبدت عدد من مدارس قطر استعدادها لتطبيق نظام التعليم عن بعد، من خلال الموقع الإلكتروني "إل إم أس" المدار من قبل وزارة التعليم بالدولة، وذلك إذا استمر إغلاق المدارس بسبب الخشية من انتشار فيروس "كورونا".

ونقلت صحيفة "الراية" القطرية، الأربعاء، عن عدد من مديري ومديرات المدارس الحكومية، قولهم إنه لا توجد مخاوف لدى إدارات المدارس من استخدام نظام التعليم عن بعد، إذا حالت الظروف أمام عودة الطلبة إلى مدارسهم، في الثاني والعشرين من آذار/مارس الجاري، بسبب الالتزام بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد انتشار مرض "كورونا".

ونوه هؤلاء إلى إمكانية تقديم شروح لكافة المقرّرات الدراسية وحسب جدول الحصص يومياً، على موقع التعليم الإلكتروني "إل إم أس"، والذي يتميز بأنه متابع من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات بالوزارة؛ مبدين استعداد المدارس لتقديم شروحات كاملة عنه وعن كيفية استخدامه لأولياء الأمور.

ويتميز موقع التعليم الإلكتروني "إل إم أس"، بأنه يضم حسابا لكل مدرسة، حيث يوجد حساب لكل معلم ولكل طالب ولكل ولي أمر، ويخضع للرقابة المركزية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي.

 

 
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مصدر الخبر: الدوحة ـ وكالات
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