وذكر الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء، إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد من أجل إتمام عملية الإجلاء.

وعلقت الكويت سفر مواطنيها إلى عدة دول، من بينها العراق وإيران؛ كما أجلت مواطنيها من هذه الدول وكذلك مصر، خشية انتقال عدوى "كورونا".

وأعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 72 حالة.

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.