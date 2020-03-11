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رقم الخبر: 278054 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 18:34 الاقسام: عربيات  
الجيش الكويتي يعتزم إجلاء الطلبة العسكريين من المناطق الموبوءة بـ"كورونا"

الجيش الكويتي يعتزم إجلاء الطلبة العسكريين من المناطق الموبوءة بـ"كورونا"

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي البدء في إجراءات إجلاء الطلبة العسكريين في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء، إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد من أجل إتمام عملية الإجلاء.

وعلقت الكويت سفر مواطنيها إلى عدة دول، من بينها العراق وإيران؛ كما أجلت مواطنيها من هذه الدول وكذلك مصر، خشية انتقال عدوى "كورونا".

وأعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 72 حالة.

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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