أعلن رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة آذربايجان الغربية عن تصدير مليون و205 ألف طن من السلع والبضائع خلال العام الحالي (بدأ في 21 مارس 2019) عبر جمارك المحافظة، مسجلاً زيادة بمقدار 44 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال غلام رضا بابائي، الأربعاء، لمراسل ارنا انه ومنذ بداية العام الحالي ( بدأ في21مارس 2019) تم تصدير مليون و205 ألف طن من السلع والبضائع بقیمة مليار و724 مليون دولار عبر جمارك المحافظة وأسواقها الحدودية، مسجلاً زيادة بمقدار 44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح بابائي ان معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة شمل أنواع المحاصيل الزراعية والأدوات المنزلية والبلاط والسجاد والبولي إثيلين وأحجار المرمر .

ويوجد في محافظة آذربايجان الغربية تسعة جمارك وستة أسواق حدودية وتعتبر المحافظة بوابة ايران إلى أوروبا.