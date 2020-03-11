أعلن وزير الطاقة الايرانية، أرضا أردكانيان، ان هذه الوزارة لديها حالياً 5 آلاف و931 مشروعاً دخلت حيز التنفيذ بقيمة 884 ألف مليار تومان على صعيد البلاد (الدولار الواحد يعادل 4200 تومان حسب التسعيرة الرسمية في البلاد).

وفي تصريح للصحفيين يوم الثلاثاء، نوّه أردكانيان بتدشين 227 مشروعاً إستثمارياً في أرجاء البلاد لحد الآن؛ مضيفاً: انه سيتم خلال موسم الربيع القادم تدشين 3 محطات لإنتاج الطاقة و40 مشروعاً ذات الصلة بصناعات الماء والكهرباء في 15 محافظة.

وفيما أشار الى حوادث السيول الأخيرة، قال وزير الطاقة: لقد استطعنا تجاوز هذه السيول بدعم وتعاون شعبنا العزيز، وسنتمكن بفضل هذه الجهود الجماعية من قضاء موسم الصيف القادم أيضاً.

كما تطرق الى التعاون القائم بين ايران ودول الجوار وأيضاً إتفاق إلتحاق ايران المؤقت بإتحاد أوراسيا الذي دخل حيز التنفيذ في 27 أكتوبر 2019؛ مبيناً انه بحسب التقرير الصادر عن منظمة الجمارك الايرانية، فقد سجل حجم صادرات البلاد نمواً بنسبة 90 بالمئة خلال هذه الفترة.