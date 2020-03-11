كانت مدينة نزوى عاصمة عمان خلال القرن السادس والسابع ميلادي، أما الآن فهي تعرف بقلعتها المدهشة و التي بنيت في القرن السابع عشر ميلادي بأمر من السلطان بن سيف يعربي ولكن بعض أجزاء القلعة تعود الى القرن التاسع.

يعد البرج الاسطواني الضخم للقلعة أهم ما يميزها و تحتوي أيضا على آليات دفاع مثيرة للاهتمام مثل الأفخاخ و النوافذ المخصصة للتصدي للعدو. تعتبر القلعة متحفا أيضا فهي تعرض الحياة في عمان خلال القرن السابع عشر. و بينما أنت في المدينة يمكنك أيضا تفقد السوق القديم أو الخارجي بالإضافة الى أسواق الماعز القريبة التي تفتتح في الأسبوع يومين فقط في مركز المدينة.

قلعة نزوى

تحصين ضخم الحجم،وهو برج دائري عظيم يعد أكبر الأبراج الموجودة في السلطنة، كما كان فيما مضى أكثرها منعةً،ولقد بقى هذا المعقل المميز معلما بارزاً في قاموس عمان المعماري .

وترتبط قصة هذا المعلم البارز بالتاريخ الحافل بالشعب العماني، تنفرد قلعة نزوى في عُمان بشكلها الدائري الضخم، وقد بناها الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي حوالي عام 1650 وترتبط القلعة بحصن ذي ممرات متاهية معقدة ويوجد بالقرب من مبنى القلعة والحصن سوق نزوى التقليدي الذي اشتهر بصناعاته الحرفية المزدهرة. تقع في ولاية نزوى في محافظة الداخلية وتعدّ ضمن أقدم القلاع في سلطنة عمان حيث تنفرد بشكلها الدائري الضخم المطمور بالتراب، ارتفاعها 24 مترا قطرها الخارجي 43 مترا والقطر الداخلي 39 مترا، بها سبعة آبار وفتحات متعددة لمرابطة المقاتلين المدافعين عن القلعة والمدينة خلال العصور القديمة، وبداخلها مواقع مختلفة للسجون حيث كانت مقرا للحكم وتنفيذ العقوبات ضد مرتكبي المخالفات والجرائم بأنواعها المتدرجة, بناها الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي عام 1650م والذي اشتهر بأنه الإمام الذي طرد البرتغاليين من عمان. وترتبط القلعة بحصن ذي ممرات معقدة. وقد استغرق بناء القلعة 12 عاما، ويوجد بالقرب من مبنى القلعة والحصن سوق نزوى التقليدي الذي اشتهر بصناعاته الحرفية المزدهرة.