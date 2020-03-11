ينابيع المياه المعدنية في شمال ايران.. مواصفات علاجية خاصة يصل عدد الينابيع في محافظة مازندران شمال ايران الى المئات اغلبها في اقضية رامسر وتنکابن وجالوس ونوشهر وآمل وبابل وساري وبهشهر.