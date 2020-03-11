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|رقم الخبر: 278050
|تاريخ النشر: آذار 11, 2020
|الوقت: 13:53
|الاقسام: سياحة
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ينابيع المياه المعدنية في شمال ايران.. مواصفات علاجية خاصة
يصل عدد الينابيع في محافظة مازندران شمال ايران الى المئات اغلبها في اقضية رامسر وتنکابن وجالوس ونوشهر وآمل وبابل وساري وبهشهر.
والينابيع المذکورة تقع على السفوح المرکزية لسلسلة جبال البرز والبرکان الخامد دماوند. وهي ينابيع ساخنة نتيجة النشاط البرکاني لسلسلة جبال البرز في باطن الارض. لذلك فان هذه الينابيع تتمتع بمواصفات خاصة مفيدة لمعالجة بعض الامراض الروماتيزمية والجلدية.
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