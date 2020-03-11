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رقم الخبر: 278049 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 13:51 الاقسام: سياحة  
بيت «نارنجستان» التقليدي في يزد.. ديكورات على الطراز القديم

بيت «نارنجستان» التقليدي في يزد.. ديكورات على الطراز القديم

هناك أوقات قد تحتاج فيها للهرب من صخب المدن الكبيرة. وهو الوقت المناسب لقضاء إجازة والذهاب إلى أحد المنازل التقليدية في إيران.

توجد في بيت «نارنجستان» التقليدي في يزد ثلاث غرف كبيرة تحيط بساحة صغيرة في الوسط مع ديكورات على الطراز القديم توفر إقامة لطيفة للضيوف.

يتوفر على كرسي في الفناء وهو نوع من الطاولات المنخفضة الموجودة في إيران على الطراز القديم، مع مدفأة تحتها، وبطانيات ألقيت عليها يمكن أن توفر لك الدفء من البرودة في فصل الشتاء وتوفر مكانا رائعا لإستراحة الزائرين.

يعد تناول رغيف من الخبز التقليدي الساخن الذي يتم إنتاجه في المخبز أو مراقبة النجوم في الليل من بين نوافذ المنزل التي يمكن أن تجلب السياح الذين يبحثون عن ليلة استثنائية في نسيج يزد القديم.

بيت «نارنجستان» التقليدي بيت «نارنجستان» التقليدي
بيت «نارنجستان» التقليدي بيت «نارنجستان» التقليدي
بيت «نارنجستان» التقليدي بيت «نارنجستان» التقليدي
بيت «نارنجستان» التقليدي بيت «نارنجستان» التقليدي
بيت «نارنجستان» التقليدي بيت «نارنجستان» التقليدي
بيت «نارنجستان» التقليدي بيت «نارنجستان» التقليدي
بيت «نارنجستان» التقليدي بيت «نارنجستان» التقليدي
بيت «نارنجستان» التقليدي بيت «نارنجستان» التقليدي
بيت «نارنجستان» التقليدي بيت «نارنجستان» التقليدي
بيت «نارنجستان» التقليدي بيت «نارنجستان» التقليدي
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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