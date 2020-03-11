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رقم الخبر: 278048 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 13:47 الاقسام: سياحة  
«الينبوع الفوّار» في سمنان.. منظر طبيعي خلاّب

«الينبوع الفوّار» في سمنان.. منظر طبيعي خلاّب

تقع منطقة «الينبوع الفوّار» السياحية على بعد 60 كيلومتراً غربي مدينة دامغان، وعلى بعد كيلومترين من قرية «دشت بو» من أعمال اميرآباد في دامغان. يوجد في هذه المنطقة واد تكثر فيه حدائق الجوز والعنب فضلاً عن أشجار الصفصاف المعمّرة والشجيرات المختلفة وكذلك شجيرات البرباريس (زرشك) وورد النسرين الصحراوي.

على مقربة من هذا الينبوع، توجد منطقة تسّمى «انكورستاني»، وتتمتع بشلال جميل على شكل حوض الأسماك، حيث يقصدها عدد كبير من السيّاح ومحبّي الطبيعة في كل عام.

يقع هذا الينبوع في مضيق صغير أخضر ذي منظر خلاب. تفور منه المياه بغزارة عبر فجوة في جوف جبل صخري، حيث تروي الأراضي السفلية. ومن هنا جاءت تسمية الينبوع بالفوار.

هذه المنطقة تحظى بجمال وروعة في جميع فصول السنة، وكذلك لها جمالياتها الخاصة في شتائها البارد الحافل بالثلوج، ويزورها السيّاح في فصول الربيع والصيف والخريف.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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