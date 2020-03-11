تشتهر قرية كندوان بالهندسة المعمارية الصخرية الرائعة والتي تشكلت نتيجة للأنشطة البركانية والهياكل المنحوتة باليد. قام السكان، بشكل أساسي، بحفر الغرف والمطابخ والقاعات في المنحدر وحتى الأقلام في الحجر وتكوين النوافذ للغرف ولاحقا لتزيينها بمناظر ملونة. هناك قريتان صخريتان اخريان في منحدر لهما هياكل مماثلة في كابادوكيا التركية ومانيتو كليف في الولايات المتحدة في كولورادو. ومع ذلك فإن هاتين القريتين الجرفيتين غير مأهولتين، کندوان تعتبر القرية الصخرية الوحيدة المأهولة في العالم. وهناك قرية مأهولة اخرى في إيران هي ميمند وفيها مساكن كهفية محفورة في الصخور الناعمة. هناك منحدرات هرمية حادة بها فتحات على أسطحها غير المنتظمة في هذه القرية التي تم إنشاؤها بسبب ثوران بركان في المنطقة الصيفية من سلسلة جبال سهند. وقد شكلت المنحدرات خلايا للنحل التي تعرف أيضا باسم كاران. تظهر الدراسات الجغرافية أن تاريخ اعمار المنحدرات يتراوح بين 700 و 1500 عام. تتميز قرية كندوان بالشتاء البارد والطويل، وبالتالي يعتبر هذا المكان مأوى آمنًا من الطقس الحار والبارد وأيضًا غزو الأعداء. بشكل عام، يوجد لدى معظم الناس الساكنين طابقان وفي بعض الحالات ثلاثة أو أربعة طوابق لا ترتبط ببعضها البعض من الداخل. لقد أنشأ سكان الريف المنازل، والمستودعات وورش العمل للاستخدام السكني داخل هذه المنحدرات. المنازل والسلالم متعددة الطوابق تهدف عموما إلى ربط كل طابق بآخر. تحتوي القرية على كل المرافق الخدمية من حمام عام ومدرسة ومسجد وطاحونة. يوجد مسجد في القرية اسمه مسجد كاران . توجد ينابيع للمياه المعدنية خالية من التلوث تستخدم لعلاج أمراض الكلى. الهندسة المعمارية الفريدة، المنازل والوديان المورقة والجميلة والطقس اللطيف ومنتجات الألبان والعسل والحرف اليدوية في المنطقة حولت هذه المنطقة إلى واحدة من المناطق السياحية المعروفة في إيران.



