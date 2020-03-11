توفر ثمار التفاح الطاقة أثناء الحمل، فهناك مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعل من الصعب تجاهلها. التفاح ليس مجرد فاكهة، بل هو أيضاً فاكهة مخصبة بجودة العناصر الغذائية، الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد توضح فوائد التفاح أثناء الحمل.

القيمة الغذائية للتفاح: تحتوي الوجبة المفردة 100 غرام من التفاح على ما مجموعه 52 سعرة حرارية مع نحو 85.5 غرام من الماء و13 غراماً من الكربوهيدرات و10 غرامات من السكر. يحتوي على 2.5 غرام من الألياف مع فيتامينات مثل الثيامين (0.017 غرام)، ريبوفلافين (0.026 غرام)، النياسين (0.090 جرام) وفيتامينات أخرى من A وE وK. وهي غنية بالكهارل مثل البوتاسيوم الذي يشكل 107 ملغ والصوديوم تقريباً نحو 1mg.غني بالمعادن مثل الحديد (0.12 ملغم) والكالسيوم (6 ملغم) والمغنيسيوم 5 ملغ والزنك.

هل من الآمن تناول التفاح أثناء الحمل؟

التفاح آمن تماماً للأكل أثناء الحمل. نظراً لأنه غني بالمواد المضادة للأكسدة والمغذيات النباتية والفلافونويد، تناول التفاح أثناء الحمل سيساعد بالطرق التالية.

يعزز الحصانة: التفاح لديه القدرة على تحسين مناعة الجسم ضد أي أمراض أو عدوى. تساعد نسبة عالية من فيتامين (ج) في التفاح على بناء الجسم مقاومة قوية ضد الحمى والالتهابات والأمراض الأخرى.

ينشط الجسم: يمكن أن يساعد التفاح في زيادة الطاقة. أنه يحتوي على الفركتوز والجلوكوز والسكروز. كل هذه يمكن أن توفر جرعة الطاقة اللازمة في يوم متعب خلاف ذلك.

يمنع فقر الدم: السبب الأكبر الآخر وراء تناول التفاح بأنه يمكن أن يمنع الإصابة بفقر الدم. محتواها الطبيعي من الحديد يعطي ارتفاع مستوى الهيموغلوبين وبالتالي منع فقر الدم. فقر الدم هو شيء شائع لتجربته عند الحمل.

مصدر فيتامين ج: التفاح غني بفيتامين سي. فيتامين ج ضروري لتعزيز مناعة الجسم. عادة ما تكون الأمهات الحوامل عرضة لخطر الإصابة بالعدوى والحمى بسرعة. يمكن أن يمنع التفاح حدوث ذلك عند تناوله بانتظام.

يساعد في الهضم: نظراً لأن التفاح غذاء غني بالألياف، فإنه يمكن تخفيف عملية الهضم. هذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن مشاكل الأمعاء أيضاً.

يمنع السرطان: المغذيات النباتية الموجودة في التفاح تساعد عند تناولها بانتظام إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة أو الثدي.