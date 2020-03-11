أعلنت العلاقات العامة بمركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئة أن فيلم «الريح راكبة الدراجة» إخراج نازنين سبحاني سربندي سيعرض إلى جانب 11 فيلما آخر من فرنسا وأميركا والدنمارك، في 15 مارس في مكتبة «سالت ليك»، وفي باقة باسم أفلام الرسوم المتحركة الرائعة.

و«الريح راكبة الدراجة» إنتاج 2019 ويحكي قصة ريح شابة يصبح لديها دراجة، وترى أنها تهب أسرع بالدراجة، فهي من دون أن تصرف طاقة تذكر تستمتع بالتجول هناك وهناك، والأهم من ذلك أنها الريح الوحيدة التي تمتلك دراجة، وهذه الميزة تمنحها حرية وقوة فعل اي شيء.

وتقام الدورة التاسعة من مهرجان تامويلدز الأميركي المختص بالأطفال فوق سن الرابعة من قبل مركز «يوتا فيلم» في الفترة 6 حتى 15 مارس في مدينة سالت ليك الاميركية، ويتضمن إلى جانب العروض برامج متنوعة في مكتبات المدينة.

ويعد المهرجان أطول مهرجان سينمائي للعوائل، ويسعى لعرض الأفلام ذات القيم الثقافية.