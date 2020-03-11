تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل مختارات من السينما الإيرانية القصيرة والفيديوهات الفنية من داخل إيران وخارجها خلال عطلة أعياد رأس السنة الإيرانية (عيد النوروز).

حيث تقام هذه الفعالية بهدف التعرف أكثر على أبعاد السينما الإيرانية المعاصرة وتنطلق إبتداءً من 14 مارس الجاري.

وتطل على الشاشة الكبيرة أعمال لعدة مخرجين وفنانيين أمثال: آذرخش فراهاني، بانيز رفيعي مهر، بهمن وبهرام آرك، روناك جعفري، عاطفة خادم الرضا، هالة جيني كار، آرش مير هادي نجاد...وآخرون.