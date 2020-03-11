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رقم الخبر: 278034 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 14:22 الاقسام: ثقافة وفن  
مختارات من السينما الإيرانية تعرض على الشاشة البلجيكية

مختارات من السينما الإيرانية تعرض على الشاشة البلجيكية

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل مختارات من السينما الإيرانية القصيرة والفيديوهات الفنية من داخل إيران وخارجها خلال عطلة أعياد رأس السنة الإيرانية (عيد النوروز).

حيث تقام هذه الفعالية بهدف التعرف أكثر على أبعاد السينما الإيرانية المعاصرة وتنطلق إبتداءً من 14 مارس الجاري.

وتطل على الشاشة الكبيرة أعمال لعدة مخرجين وفنانيين أمثال: آذرخش فراهاني، بانيز رفيعي مهر، بهمن وبهرام آرك، روناك جعفري، عاطفة خادم الرضا، هالة جيني كار، آرش مير هادي نجاد...وآخرون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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