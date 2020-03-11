أدى التفشي الملحوظ لفيروس كورونا المستجد في العالم وإيران إلى تأجيل موعد مهرجان فجر السينمائي الدولي في نسخته الـ38، لينضم بذلك هذا الحدث السينمائي الكبير إلى جملة الفعاليات الدولية المؤجلة لنفس السبب.

وأفادت العلاقات العامة للمهرجان بتأجيل موعده إلى أوائل يوليو المقبل بتاريخ لم يحدد بالضبط حتى لحظة كتابة هذه السطور.

هذا وكان المسؤول الإعلامي للمهرجان في دورته القادم قد صرح أنه بالنظر إلى الوضع العام وأزمة كورونا التي ضربت العالم، إضافة إلى عدم توقع تحسن الأحوال والأدواء ارتأت إدارة المهرجان بتأجيل موعده المعتاد إلى تاريخ لاحق حسب تطور الأزمة ومرورها بسلام.

يشار الى ان التاريخ المنظور سابقاً لإقامة فعاليات المهرجان كان خلال الفترة بين 16 حتى 23 ابريل المقبل.