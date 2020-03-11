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|رقم الخبر: 278032
|تاريخ النشر: آذار 11, 2020
|الوقت: 14:21
|الاقسام: ثقافة وفن
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ويتنافسان على جائزة العفو الدولية
مهرجان براغ التشيكي يستضيف فيلمين ايرانيين
يستضيف مهرجان براغ السينمائي على شاشته الفضية في دورته السابعة والعشرين فيلمين ايرانيين خلال فعالياته المزمع عقدها خلال الفترة بين 19 حتى 27 مارس/آذار الجاري.
ليمثل السينما الإيرانية فيلم «المتر بستة ونصف» للمخرج سعيد روستائي وفيلم «الأم-الابن» للمخرجة مهناز جعفري خلال هذا الحدث السينمائي.
«المتر بستة ونصف» يعرض في قسم (أسود-مظلم) الخاص بالمهرجان ويعرض خلال أيام 20،22،23 مارس وكذلك فيلم «الأم-الابن» المشترك بين إيران والتشيك يعرض في أيام 24،25،26 مارس في قسم بانوراما المهرجان.
هذا ويتنافس الفيلمان أيضاً على جائزة العفو الدولية أثناء فعاليات مهرجان براغ السينمائي.
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