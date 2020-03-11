ويتنافسان على جائزة العفو الدولية مهرجان براغ التشيكي يستضيف فيلمين ايرانيين يستضيف مهرجان براغ السينمائي على شاشته الفضية في دورته السابعة والعشرين فيلمين ايرانيين خلال فعالياته المزمع عقدها خلال الفترة بين 19 حتى 27 مارس/آذار الجاري.