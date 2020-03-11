الرئیسیة
عناوین الاخبار
سیاسة
>
عربیات
>
دولیات
>
محليات
اقتصاد
ثقافة و فن
سیاحة
رياضة
اجتماعيات
علوم و تکنولوجيا
منوعات
الوسائط المتعددة
مقابلات
مقالات و آراء
الأربعاء ١٦ رجب ١٤٤١
الأربعاء , مارس 11, 2020
نبذة عنا
الاتصال بنا
الاشتراک
آر اس اس
مواقع صدیقة
عاجل :
مقتل طيار بتحطم مقاتلة "إف-16" في إسلام آباد
لجنة نيابية سباعيّة من الأحزاب الشيعية لاختيار رئيس للحكومة العراقية
كورونا يتمدّد بشراسة في أمريكا.. تسجيل أكثر من 1000 اصابة و 30 وفاة
أمريكا تنشر قاذفات القنابل الاستراتيجية "بي –2" في أوروبا
واشنطن تسعى لاحتواء الأسلحة الروسية بمعاهدة "ستارت-3".. وموسكو ترفض
للمزید
رقم الخبر: 278027
تاريخ النشر: آذار 11, 2020
الوقت: 14:28
الاقسام: منوعات
کاریکاتیر
الکلمات المفتاحية
کاریکاتیر
كرونا
فيروس
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
شيكولاتة على شكل فيروس "كورونا" في فرنسا
أصغر المصابين بفيروس كورونا رضيعة فلسطينية عمرها عامان
كفالة (برائحة ماريغوانا) تقود امرأة لسجن طويل
نيزك في سماء سان بطرسبورغ
من أجل مصلحة الدجاج.. المزارعون ينصحون باستهلاك البيض الأبيض وليس البني
في حادثة غريبة.. تغريم مربي أغنام اسكتلندي ضرب خروفين على الوجه
کاریکاتیر
منازل حديثة مجهزة للحماية من فيروس "كورونا"
كرجل العنكبوت.. سيدة صينية تهرب من برج شاهق عن طريق الحبل
ما رأيك في تناول حلوى كورونا؟!
حريق في الكويت يتسبب بوفاة 8 أطفال أشقاء
شيكولاتة على شكل فيروس "كورونا" في فرنسا
إعصار "ميديكين" يضرب مصر هذا الأسبوع
كيف يتم تعقيم صحن الطواف حول الكعبة؟
طفلة سورية تصنع التاريخ
الدببة في موسكو تنهض بعد سبات استمر طيلة الشتاء
قط بري ينجو بصعوبة من قبضة ثعبان ضخم
خوفا من ’كورونا’... ’تويتر’ تدعو جميع موظفيها للعمل في المنزل
رجل يحبس زوجته في الحمام خوفا من إصابتها بكورونا
شفاء رجل عمره 100 عام من فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين
کاریکاتیر
موظفة تمارس سلوكا مشينا بحق مريض بدار لرعاية المسنين
وزارة الآثار المصرية تنفي سقوط هرم زوسر
أصغر المصابين بفيروس كورونا رضيعة فلسطينية عمرها عامان
كفالة (برائحة ماريغوانا) تقود امرأة لسجن طويل
بسبب كورونا.. تأجيل الاحتفاء بعاصمة الثقافة الأفريقية
العثور على ألبوم مصنوع من جلد أحد ضحايا "معسكر الموت" النازي
الليزر يرسم في السماء صورا مذهلة ثلاثية الأبعاد
بجيش من البط.. الصين تكافح الجراد في باكستان
لماذا يكره اليابانيون الرقم 4؟!
أقوى رجل في أفريقيا يتناول 8 دجاجات يوميا ويرفع 220 كغ
إصابة 40 أمريكياً بفيروس كورونا على متن سفينة "دايموند برنسيس"
لم تشرب الماء منذ سنة.. والنتيجة مذهلة!
ما رأيك في تناول حلوى كورونا؟!
صيني في لبنان يلقى معاملة سيئة بسبب فيروس كورونا
العراق.. اكتشاف اثري ضخم يحل غموض لآلاف السنين
بسبب كورونا.. الصينيون يبتكرون طريقة جديدة للمصافحة
عندما تكتشف أنها ليست أم أطفالها.. عائلات تقع ضحية الحمض النووي
صورة لطفلة بعد الولادة تنظر بوجه عابس إلى الممرضة
مصادرة ديك بسبب شكوى دبلوماسية يثير جدلا في الجزائر
رجل مسن يتغلب على هجوم قرش بطريقة بسيطة
وصفة صينية عمرها 3 آلاف عام تحقق تقدماً بعلاج "كورونا"
زوجان اشتريا ثمرة فلفل .. ثم اكتشفا (صدمة كبرى) داخلها
جريمة بشعة.. حشر زوجين أحياء في حقيبتين
دولة عربية ضمن أجمل 10 وجهات سياحية في العالم
All Content
by
alvefagh
is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
.
اجرا:تارنماجستر