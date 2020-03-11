عرضت فضائية (يورو نيوز) لقطات لأحد المحال الشهيرة بفرنسا تقدم شيكولاتة على شكل فيروس كورونا، فلم يخطر ببال صانع الحلوى والشوكولاتة الفرنسي (جان فرانسوا بري) أن يكون فيروس كورونا ملهما له في إبداع نوع جديد من الشوكولاتة التي يتقنها ويتفنن بها.

ويعرض محل (الدوقة آن) في بلدة (لانديفيزو) بمقاطعة فينيستير في بريتاني بشمالي غرب فرنسا كرات من الشوكولاتة مختلفة الأحجام سوداء غلفت باللوز المشوي.

ويقول صاحب المحل وصانع الحلوى إنه يصنع الشكولاتة البيضاء ثم يغطيها بلون أسود بعدها يضع اللوز الأحمر فوقها.

ويخيل للناظر عند رؤيتها كأنه في مختبر طبي، فيروسات معقدة التركيب يبعث سوادها على الكآبة والخوف تعلوها حبات حمراء لكن طعمها لذيذ حلو المذاق.

والفكرة استوحاها صانع الحلوى من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم ويدب الخوف في نفوس مئات الملايين من البشر، فضلًا عن أن من يقوم بصنعها يستحدث فكرة جديدة كل فترة ويتفرد بها محله، ويضيف أن فكرته المقبلة ستكون شوكولاتة تحكي كاريكاتوريات حول الانتخابات المحلية بفرنسا.