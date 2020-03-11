  • الأربعاء ١٦ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 11, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278025 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 14:36 الاقسام: منوعات  
شيكولاتة على شكل فيروس "كورونا" في فرنسا

شيكولاتة على شكل فيروس "كورونا" في فرنسا

عرضت فضائية (يورو نيوز) لقطات لأحد المحال الشهيرة بفرنسا تقدم شيكولاتة على شكل فيروس كورونا، فلم يخطر ببال صانع الحلوى والشوكولاتة الفرنسي (جان فرانسوا بري) أن يكون فيروس كورونا ملهما له في إبداع نوع جديد من الشوكولاتة التي يتقنها ويتفنن بها.

ويعرض محل (الدوقة آن) في بلدة (لانديفيزو) بمقاطعة فينيستير في بريتاني بشمالي غرب فرنسا كرات من الشوكولاتة مختلفة الأحجام سوداء غلفت باللوز المشوي.

ويقول صاحب المحل وصانع الحلوى إنه يصنع الشكولاتة البيضاء ثم يغطيها بلون أسود بعدها يضع اللوز الأحمر فوقها.

ويخيل للناظر عند رؤيتها كأنه في مختبر طبي، فيروسات معقدة التركيب يبعث سوادها على الكآبة والخوف تعلوها حبات حمراء لكن طعمها لذيذ حلو المذاق.

والفكرة استوحاها صانع الحلوى من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم ويدب الخوف في نفوس مئات الملايين من البشر، فضلًا عن أن من يقوم بصنعها يستحدث فكرة جديدة كل فترة ويتفرد بها محله، ويضيف أن فكرته المقبلة ستكون شوكولاتة تحكي كاريكاتوريات حول الانتخابات المحلية بفرنسا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0667 sec