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رقم الخبر: 278024 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 14:29 الاقسام: منوعات  
في حادثة غريبة.. تغريم مربي أغنام اسكتلندي ضرب خروفين على الوجه

في حادثة غريبة.. تغريم مربي أغنام اسكتلندي ضرب خروفين على الوجه

قررت محكمة اسكتلندية تغريم مربي أغنام مبلغ 715 دولار بتهمة إساءة معاملة الحيوانات بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يضرب خروفين في الوجه.

ووفقا للقانون الصادر عام 2006 حول رفاه الحيوانات في اسكتلندا فإن مربي الأغنام وليام بروان تم تغريمه 550 جنيها إنجليزيا (715 دولارا).

وأقر وليام بإلحاق أذى بخروفين في مزرعته الواقعة جنوبي إدنبرة في عام 2018.

وأجرت التحقيق الجمعية الأسكتلندية لمكافحة معاملة الحيوانات بوحشية، المخولة برفع قضايا إلى المدعين العامين يشتبه فيها بحصول معاملة وحشية.

وقال رئيس الجمعية إنه يأمل أن تشكل الغرامة (تحذيرا من أن هذا السلوك غير مقبول ).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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