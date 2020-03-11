أضاء جسم فضائي السماء في الشمال الغربي من المدينة، لثانية واحدة، واختفى، واحترق بالكامل في الغلاف الجوي.

ظهر في سماء سان بطرسبورغ نيزك. وشوهد الجسم الفضائي في وقت السقوط في منطقة الطريق الدائري من طريق بولكوفو السريع إلى داتشني بروسبكت.

وظهر في السماء لأكثر من ثانية بقليل، وبعد ذلك احترق في الجو. تمكن بعض شهود العيان من تصوير فيديو للنيزك. وانتشر الفيديو على الشبكات الاجتماعية.

في التعليقات، يشارك المستخدمون انطباعاتهم. يعتقد البعض ان النيزك سقط شمال غرب المدينة على نهر نيفا، وربما فوق فنلندا.