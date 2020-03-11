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رقم الخبر: 278020 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 14:33 الاقسام: منوعات  
أصغر المصابين بفيروس كورونا رضيعة فلسطينية عمرها عامان

أصغر المصابين بفيروس كورونا رضيعة فلسطينية عمرها عامان

قال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن أصغر المصابين بفيروس (كورونا ) في فلسطين هو طفلة بعمر عامين، مبينا أن من المصابين الـ29 مواطنة حاملًا بالعشرينات من العمر وفتى عمره 16 عاما وشابًّا وفتاة في العشرين من عمريهما.

وطالب ملحم، خلال المؤتمر الصحفي المسائي، يوم الثلاثاء، بمضاعفة التدابير الوقائية لمنع تفشي الوباء، وهناك تقيد من المحافظات والمحافظين بفرض إجراءات صارمة، وبضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم التنقل بين المحافظات لمنع تفشي المرض، لأن سلاحنا في مواجهة الوباء هو رفع الوعي بالمخاطر.

وأكد أن جميع الحالات المصابة مستقرة، وتوجد في الحجر الصحي في فندق أنجل والمركز الوطني ببيت لحم، وهناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن: هذا الوباء يضرب دولا كبرى، وتعاني من انتشاره وتفشيه السريع، ونحن في فلسطين نحاول أن نعوض القدرات المادية في المواجهة بزيادة الوعي ومضاعفة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي نسعى من خلالها إلى منع تفشي الوباء، وبالتالي التقيد عالي الدرجة إضافة لفرض إجراءات صارمة تتعلق بإغلاق التجمعات العامة كما حدث في بيت لحم، وفي المحافظات الأخرى يتم التعامل بصرامة وجدية مع التجمعات العامة لمنع تفشي الوباء.

وتابع ملحم أن الشراكة في محاربة الوباء يجب أن تكون حكومية ومجتمعية وفردية، مؤكدا أهمية الحرص على الاعتناء الشخصي بالنظافة الشخصية والإقلاع عن عادات التقبيل والمصافحة، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق هذا الهدف.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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