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رقم الخبر: 278019 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 12:59 الاقسام: رياضة  
الاتحاد الاسباني للسلة يدعو ايران للمشاركة ببطولة دولية

الاتحاد الاسباني للسلة يدعو ايران للمشاركة ببطولة دولية

وجه الاتحاد الاسباني لكرة السلة، دعوة رسمية لمنتخب ايران للمشاركة ببطولة دولية ستقام في مدينة فالنسيا يوليو/تموز القادم.

ووافق الاتحاد الايراني على مشاركة المنتخب الوطني، ممثل القارة الاسيوية بدورة الالعاب الاسيوية طوكيو 2020، والوحيد الذي حجز بطاقة التأهل اليها.

وسيتوجه منتخب ايران بعد الدورة الدولية في اسبانيا الى اليابان للمشاركة ببطولة دولية أخرى قبيل انطلاق دورة الالعاب الاولمبية.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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