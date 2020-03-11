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|رقم الخبر: 278019
|تاريخ النشر: آذار 11, 2020
|الوقت: 12:59
|الاقسام: رياضة
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الاتحاد الاسباني للسلة يدعو ايران للمشاركة ببطولة دولية
وجه الاتحاد الاسباني لكرة السلة، دعوة رسمية لمنتخب ايران للمشاركة ببطولة دولية ستقام في مدينة فالنسيا يوليو/تموز القادم.
ووافق الاتحاد الايراني على مشاركة المنتخب الوطني، ممثل القارة الاسيوية بدورة الالعاب الاسيوية طوكيو 2020، والوحيد الذي حجز بطاقة التأهل اليها.
وسيتوجه منتخب ايران بعد الدورة الدولية في اسبانيا الى اليابان للمشاركة ببطولة دولية أخرى قبيل انطلاق دورة الالعاب الاولمبية.
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