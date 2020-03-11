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رقم الخبر: 278018 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 14:31 الاقسام: منوعات  
من أجل مصلحة الدجاج.. المزارعون ينصحون باستهلاك البيض الأبيض وليس البني

من أجل مصلحة الدجاج.. المزارعون ينصحون باستهلاك البيض الأبيض وليس البني

ينصح المزارعون بشراء البيض الأبيض بدلا من البني، لعدة عوامل يتركز أحدها على الرفق بالدجاج.

وأوضح مزارعون أن البيض الأبيض يأتي من الدجاج الأقل عدوانية، كما أن الدجاج المنتج للبيض البني يتعرض لممارسة قاسية متمثلة في تشذيب منقاره.

ويشجع أصحاب مزارع الدواجن والبائعون على تجنب البيض البني وعدم شرائه، مطالبين إياهم بالتوجه نحو شراء البيض الأبيض، بحسب موقع (أي نيوز).

وتكون السلالات التي تنتج البيض البني أكثر عدوانية تجاه بعضها بعضا، لذلك تجري لها عملية تشذيب للمنقار بواسطة الأشعة تحت الحمراء، وهي عملية يعتقد أنها مؤلمة.

وفي المقابل وعلى النقيض من الدجاج المنتج للبيض البني، فإن الدجاج الأبيض يعد مسالما تماما، وبالتالي هناك (قسوة أقل ) في الحصول على البيض الأبيض.

ويميل المستهلكون في بريطانيا والكثير من دول العالم، لشراء البيض البني، ما يجعل من الصعب بيع البيض الأبيض في المحلات.

وتشير تقارير إلى أن المستهلكين في بريطانيا قرروا التحول من البيض الأبيض للبني بحلول سبعينات القرن الماضي، لاعتقادهم بأنه أكثر طبيعية وصحي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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