فاز بوسطن بروينز 2-0 على فيلادلفيا فلايرز، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، الليلة الماضية، ليضع حدا لانتصارات مستضيفه.

وفاز فلايرز في تسع مباريات على التوالي، لكنه سقط أمام بروينز، بعدما أنقذ الحارس توكا راسك 36 محاولة على مرماه.

ومنح مات جرزلتشيك التقدم للفريق الضيف، قبل دقيقة و21 ثانية من نهاية الشوط الثاني.

وأضاف باتريس بيرجيرون الهدف الثاني لبروينز، بعد نحو 15 دقيقة من الشوط الثالث.

ورفع بروينز وصيف حامل اللقب رصيده إلى 100 نقطة، في صدارة القسم الشرقي، متقدما بفارق 11 نقطة على فلايرز صاحب المركز الرابع.

وخسر تامبا باي لايتنينج، صاحب المركز الثاني في الشرق برصيد 92 نقطة، 2-1 أمام مستضيفه تورونتو مابل ليفز.

وفاز ناشفيل بريدتورز 4-2 على مونتريال كندينز، فيما تغلب بيتسبرج بنجوينز 5-2 على نيوجيرزي ديفلز.

وتغلب نيويورك رينجرز 4-2 على دالاس ستارز، بينما احتاج فانكوفر كانوكس إلى ضربات الترجيح ليفوز 5-4 على نيويورك أيلاندرز.

وبنتيجة 5-2 انتصر من كارولاينا هوريكانز وأنهايم دكس، على ديترويت رد وينجز وأوتاوا سيناتورز، على الترتيب.