تأهل بوسطن سيلتيكس، للأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعدما نجا من انتفاضة مستضيفه إنديانا بيسرز ليفوز (114-111)، مساء الثلاثاء.

وبدا أن سيلتيكس في طريقه لحسم تأهله للأدوار الإقصائية بعد تقدمه بفارق 15 نقطة في الربع الأخير.

لكن بيسرز أحرز 18 نقطة مقابل نقطتين لمنافسه لينتزع التقدم لأول مرة منذ تفوقه (2-0) في بداية المباراة.

واستعاد الفريق الضيف تفوقه بفضل رميتين حرتين لكل من كيمبا، ووكر، وماركوس سمارت، ورمية ثلاثية من دانييل تايس، ليبلغ الأدوار الإقصائية للموسم السادس على التوالي تحت قيادة المدرب براد ستيفنز.

ويحتل سيلتيكس، المركز الثالث في القسم الشرقي بـ43 فوزًا، و21 خسارة متقدما بـ4 انتصارات على بيسرز صاحب المركز الخامس، والذي تلقى الهزيمة 26 هذا الموسم.