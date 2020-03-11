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رقم الخبر: 278014 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 14:31 الاقسام: دوليات  
ميركل: 70% من الألمان عرضة للإصابة بفيروس "كورونا"

ميركل: 70% من الألمان عرضة للإصابة بفيروس "كورونا"

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن ما بين 60% إلى 70% من الألمان عرضة للإصابة بفيروس "كورونا".

وذكرت وسائل الإعلام أن ميركل أشارت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي "المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، إلى أن كفاح ألمانيا ضد "كورونا" سيستغرق وقتا طويلاً. ودعت المستشارة الألمانية إلى إلغاء المزيد من الأنشطة الاجتماعية لإبطاء انتشار الفيروس. هذا وسجلت ألمانيا، الاثنين الماضي، أول حالتي وفاة بفيروس "كورونا"، في ولاية شمال الراين فستفالن، غربي البلاد. وقال عمدة الولاية، توماس كوفين، إن الحالتين لـ"سيدة (89 عاما) من بلدة إيسن، والأخرى لمريض من بلدة هاينزبرغ". بدوره، أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في البلاد إلى 1153 حالة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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