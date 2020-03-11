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رقم الخبر: 278013 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 14:30 الاقسام: دوليات  
إرتفاع إصابات "كورونا" في الكيان الإسرائيلي لـ 76 شخصاً

إرتفاع إصابات "كورونا" في الكيان الإسرائيلي لـ 76 شخصاً

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" اليوم الأربعاء 11/3/2020، إلى 76 حالة.

وأفادت ما تسمى بوزارة الصحة "الإسرائيلية"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" ارتفع إلى 76 بعد تشخيص حالات جديدة منها شخص من وسط "إسرائيل". وذكرت الوزارة، أن مصدر العدوى حتى الآن غير معروف. وقد انتشر فيروس كورونا في العالم أجمع، انطلاقاً من الصين، حيث وصل لكل دول العالم في غضون عدة أشهر . وأوضحت مصادر وزارة الصحة، أنه تم تشخيص إصابة 25 "إسرائيلي" بالفيروس يوم أمس – أصغرهم عمره 9 سنوات وهو طالب في الصف الثالث عائد من مدريد. وتعد هذه الإحصائية وفق مصادر صحية "إسرائيلية"، زيادة هائلة بعدد الإصابات بكورونا. وقد منعت دولة الاحتلال عقد حفلات مع أكثر من 2000 شخص، مطلوب من الجمهور تجنب الزيارات إلى المستشفيات ودور العجزة، ستقوم الشرطة بالتشديد بما يخص إنفاذ العزل المنزلي. كما ارتفعت نسبة الاقبال على الشراء للمواد الغذائية في "إسرائيل". وقد كتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في ملحقها الاسبوعي أن الأسعار في إسرائيل أعلى بنسبة 22٪ من دول OECD، كما عرضت تقرير حول علاج تتكهن بأن يكون هو من سيقضي على كورونا .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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