إستخراج 49 مليون طن من خام الحديد في ايران خلال 8 أشهر أظهرت بيانات لمنظمة تطوير وتحديث الصناعات المعدنية الايرانية "ايميدرو" استخراج أكثر من 49 مليون طن من خام الحديد في 9 شهور فترة 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الثاني 2019.