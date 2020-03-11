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رقم الخبر: 278012 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 14:29 الاقسام: اقتصاد  
إستخراج 49 مليون طن من خام الحديد في ايران خلال 8 أشهر

إستخراج 49 مليون طن من خام الحديد في ايران خلال 8 أشهر

أظهرت بيانات لمنظمة تطوير وتحديث الصناعات المعدنية الايرانية "ايميدرو" استخراج أكثر من 49 مليون طن من خام الحديد في 9 شهور فترة 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الثاني 2019.

وأوضحت البيانات التي نشرت اليوم الاربعاء، أن الكمية المستخرجة عبر 10 مجموعات تعدينية في ايران، وأن مجمع "جادر ملو" في يزد (وسط) استحوذ على 19.6 بالمئة من الحجم المستخرج.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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