أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3158 شخصا، عقب تسجيل 22 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز ال4 آلاف حالة وفاة.

بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و778 حالة، وشفاء ما يقارب 61 ألفا و475 حالة عقب معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم الأربعاء بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 10 مارس/آذار 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 80778، ووفاة 22 شخصا بفيروس كورونا ليصل عدد ضحايا الفيروس بنهاية 10 مارس إلى 3158، وشفاء ما يقارب 61 ألفا و475 حالة عقب معالجتهم".

وفي سياق متصل أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 7755 حالة.

تسعى دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن الواضح أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين بشكل كبير يظهر قدرة بكين على مكافحة هذه المرض والحد من انتشاره.

تمكّن العلماء أخيرا من التعرف على فترة حضانة فيروس كورونا الجديد، لكنهم حذروا من أن ما توصلوا إليه لا يعني بالضرورة أن ظهور أعراض "كوفيد 19" سيكون واضحا خلال هذه الفترة.

وأظهرت الدراسات أن فترة الحضانة لفيروس "كوفيد-19" نحو 121 ساعة، وأن أعراض المرض بالفيروس تظهر فقط بعد 276 ساعة (11 يوم ونصف) عند نحو 97.5 بالمئة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن "فيروس كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز ال4 آلاف حالة وفاة، وفق ما أحصت فرانس برس، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووصلت الحصيلة الى 4,011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص