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رقم الخبر: 278009 تاريخ النشر: آذار 11, 2020 الوقت: 12:30 الاقسام: عربيات  
إعلان الكفاح المسلح ضد الإحتلال السعودي شرق اليمن

إعلان الكفاح المسلح ضد الإحتلال السعودي شرق اليمن

أعلن الشيخ علي الحريزي، قائد الحركة الشعبية المناهضة للإحتلال السعودي في محافظة المهرة اليمنية، إن الحراك السلمي الذي تشهده محافظة المهرة منذُ عامين انتقل إلى مرحلة الصراع المسلح مع السعودية بعد الغارات التي شنتها مروحيات الأباتشي السعودية.

وأكد الحريزي أن أبناء المهرة في حالة حرب مع قوات الاحتلال السعودية بعد أن انتهكت سيادة اليمن واغتصبت المنافذ و المطار و الميناء و المعسكرات. ولفت الحريزي إلى أن الحراك السلمي و المطالب القانونية لم تفهم، ما أجبرهم على الدخول في مرحلة الصراع المسلح بعد اقتحام منفذ شحن الحدودي و قصف المواطنين المدافعين عن أرضهم و سيادة بلادهم بمروحيات الأباتشي السعودية. وفي 17 فبراير الماضي قامت مروحيات الأباتشي السعودية، بقصف تجمع سلمي لأبناء محافظة المهرة اليمنية بالقرب من منفذ شحن، أثناء اعتراضهم مدرعات سعودية كانت في طريقها لاقتحام منفذ الشحن الحدودي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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