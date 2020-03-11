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رقم الخبر: 277960 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 17:52 الاقسام: محليات  
ظريف: شيخ الاسلام أدى دوراً بارزاً في بلورة المقاومة بالمنطقة

ظريف: شيخ الاسلام أدى دوراً بارزاً في بلورة المقاومة بالمنطقة

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف باننا فقدنا في غضون اقل من 3 اشهر اسطورتين للمقاومة هما الشهيد قاسم سليماني والفقيد حسين شيخ الاسلام، لافتا الى الدور البارز لشيخ الاسلام في بلورة المقاومة بالمنطقة.
وخلال مراسم تابين افتراضية اقيمت عصر اليوم الثلاثاء للدبلوماسي الايراني السابق الفقيد حسين شيخ الاسلامي، تحدث ظريف عن خصال الفقيد واخلاصه وحماسه وتفانيه من اجل الثورة الاسلامية منذ شبابه.
واشار ظريف الى الزمالة التي كانت بينهما خلال فترة الدراسة الجامعية في اميركا قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران، لافتا الى انه (ظريف)كان يرغب بالدراسة في فرع الكومبيوتر الا ان شيخ الاسلام حثه على تغيير فرعه للعلاقات الدولية قائلا، ان اي شخص يمكن ان يدرس الكومبيوتر الا اننا بحاجة لافراد في هذه الفروع من اجل ايران والثورة الاسلامية.
ونوه وزير الخارجية الى ان شيخ الاسلام كان له دور منقطع النظير في بناء مرقد السيدة رقية (س) في سوريا وفي بلورة المقاومة وفي الايمان بقدراتنا وقدرات شعوب المنطقة وان نظام الاستكبار ليس نظاما يمكن المضي في الطريق الى جانبه بلا مقاومة.
 
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