أصدر البنك المركزي الايراني تعميماً على المصارف المحلیة منع بموجبه المصارف من تقديم الأوراق النقدية للعملاء كإجراء إحترازي من إنتشار فيروس كورونا.

البنك أوضح في تعميم رسمي للمصارف في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19) يوم الثلاثاء، بأن على البنوك الامتناع عن تقديم الأوراق النقدية الجديدة التي يتم الإقبال عليها هذه الأيام مع اقتراب عيد النوروز (يبدأ 21 مارس/ آذار)، والتي تستخدم عادة من قبل الأهالي لتوزيعها كعيديات بهذه المناسبة.

كما حظر على البنوك استلام أو دفع الأوراق النقدية والمسكوكات، وعند الاضطرار يتم استلامها من العملاء بعد تطبيق الإجراءات الصحية المنصوص عليها باللوائح.

وأهاب البنك المركزي بالمصارف بإطلاق حملة توعية للعملاء عبر منشورات وكليبات ووسائل الإعلام والصحف المحلية، للتحذير من مخاطر تبادل الأوراق النقدية واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا إثرها.