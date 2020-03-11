  • الأربعاء ١٦ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 11, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277958 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني يمنع المصارف من تقديم الأوراق النقدية
كإجراء إحترازي من إنتشار فيروس "كورونا"

المركزي الإيراني يمنع المصارف من تقديم الأوراق النقدية

أصدر البنك المركزي الايراني تعميماً على المصارف المحلیة منع بموجبه المصارف من تقديم الأوراق النقدية للعملاء كإجراء إحترازي من إنتشار فيروس كورونا.

البنك أوضح في تعميم رسمي للمصارف في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19) يوم الثلاثاء، بأن على البنوك الامتناع عن تقديم الأوراق النقدية الجديدة التي يتم الإقبال عليها هذه الأيام مع اقتراب عيد النوروز (يبدأ 21 مارس/ آذار)، والتي تستخدم عادة من قبل الأهالي لتوزيعها كعيديات بهذه المناسبة.

كما حظر على البنوك استلام أو دفع الأوراق النقدية والمسكوكات، وعند الاضطرار يتم استلامها من العملاء بعد تطبيق الإجراءات الصحية المنصوص عليها باللوائح.

وأهاب البنك المركزي بالمصارف بإطلاق حملة توعية للعملاء عبر منشورات وكليبات ووسائل الإعلام والصحف المحلية، للتحذير من مخاطر تبادل الأوراق النقدية واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا إثرها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/3077 sec