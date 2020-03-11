أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان إستعداده لتعميق التعاون المشترك في إطار الآليات الإقليمية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي (إكو)، وقال: إنه من المهم إستخدام قدرات السكك الحديد لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

والتقى السفير الإيراني محمد علي حسيني، الثلاثاء، مع وزير السكك الحديد الباكستاني شيخ رشيد أحمد لمناقشة العلاقات الثنائية وقدرات البلدين فيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديد.

وأكد حسيني على تطوير العلاقات المتبادلة، خاصة في مجال النقل بالسكك الحديد، وقال: إن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون مع السكك الحديد الباكستانية في إطار الآليات الإقليمية بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي (إكو) وخطة الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك (سي بك).

كما دعا إلى إستمرار الإتصالات بين المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين لتبادل الخبرات وإزالة العقبات المحتملة في طريق التعاون المشترك؛ مضيفاً: ان النقل السككي يلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين.

بدوره، ناقش شيخ رشيد أحمد، وفي إشارة إلى العلاقات الطويلة الأمد بين إيران وباكستان، سبل توسيع التعاون في مجال السكك الحديد بين البلدين؛ مشدداً على أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع إيران؛ مرحباً بالتعاون الوثيق بين منظمتي السكك الحديد في البلدين.

كما أكد وزير السكك الحديد الباكستاني على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي في قطاعي البنوك والسياحة، وقال: إن باكستان ترحب بالتعاون الإقليمي، وخاصة استخدام قدرة منظمة التعاون الاقتصادي لتنمية العلاقات الاقتصادية.

كما أصدرت وزارة السكك الحديد الباكستانية بياناً عن الاجتماع، أعلنت إن الجانبين إعتبرا إستئناف قطار الشحن بين إسلام آباد وطهران وإسطنبول مهم لتوسيع التعاون الثنائي، بما في ذلك تنمية التجارة والسياحة.

وأفاد البيان إن السفير الإيراني صرح برغبة بلاده في توسيع التجارة بين إيران وباكستان عن طريق خطوط السكك الحديد، وخاصة من خلال تعزيز خط كويتا إلى حدود تفتان (ميرجاوه).