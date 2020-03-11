غادرت النائبة المنتخبة في البرلمان الحادي عشر، زهرة الهيان، المستشفى بعد شفائها من الاصابة بفايروس كورونا، داعية عامة المواطنين الى إلغاء أسفارهم من اجل التغلب على فايروس كورونا.

وفي حديثها لمراسل وكالة انباء فارس، وبعد مغادرتها المستشفى، قالت زهرة الهيان: بعد اصابتي بمرض كورونا، سأغادر اليوم مستشفى بقية الله، لذلك من المناسب ان اتقدم بالشكر الجزيل الى الكادر الطبي والتمريضي في هذه المستشفى على تقديمهم الخدمات المستمرة ليل نهار دون منة، وكذلك اتقدم بالشكر كل الذين في الخط الاول لمكفحة فايروس كورونا.

واشارت إلهيان الى موافقة قائد الثورة على منح صفة شهيد لاعضاء الكادر الطبي والتمريضي والصحي والخدماتي الذين يتوفون في سبيل تقديم الخدمات الى المصابين بفايروس كورونا، مضيفة: ان هذا الموضوع يعتبر فخرا كبيرا للمجتمع الصحي والطبي في البلاد.

وتابعت انها باعتبارها طبيبة متخصصة، تقدم بعض النصائح لعامة الشعب الايراني، داعية المواطنين الى تجنب الهجوم على المستشفيات، لأن هذه المراجعات تؤدي الى تلوث الاشخاص غير المصابين وانتشار الفايروس في البلاد. وفقط تكون المراجعة الى المستشفيات عند الشعور بضيق التنفس او الحرارة المرتفعة بشكل مقلق.

وأكملت: ادعو عامة المواطنين ان يلغوا أسفارهم لأن السفر غير الضروري يؤدي الى انتشار فايروس كورونا في البلاد. كما نصحت المواطنين بغسل اليدين بشكل مستمر وعدم الخروج من المنازل الى للضرورة، وعدم لمس الانف والفم والوجه. وإذا التزم المواطنون بهذه التعليمات، فمن المؤكد ان الوضع سيعود الى طبيعته خلال الاسابيع القادمة.