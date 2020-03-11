صرح مساعد وزير الطاقة الايراني لشؤون الكهرباء والطاقة بأن قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد بلغت 83 ألف و 350 ميغاواط.

وفي مراسم افتتاح 25 مشروعا كهربائيا كبيرا في خمس محافظات عن طريق الفيديو كونفرانس (الدائرة التلفزيونية المغلقة)، قال مساعد وزير الطاقة همايون حائري: ان تدشين 25 مشروعا للطاقة الكهربائية بتكلفة اكثر من 7 آلاف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان بالسعر الرسمي) يدل على ان جهودنا كانت تتركز على الارتقاء بالمعرفة العملية، والاستفادة من التقنيات المتطورة في تنفيذ المشاريع.

وأكد حائري جميع الجهود المبذولة في صناعة الكهرباء تهدف الى تقديم خدمات مطلوبة للمواطنين، مضيفا: لقد تنفيذ هذه المشاريع بواسطة تقنيات الجيل الجديد والتوربينات والمولدات وأنظمة التحكم المتقدمة، فضلا عن السعي للاستفادة من ثلاثة مصادر كبيرة للطاقة.

وتبع قائلا: مع تدشين مشاريع محطات توليد الكهرباء الجديدة، وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة الكهربائية في البلاد الى 83 ألف و 350 ميغاواط.