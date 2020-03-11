بحيرة ساوة العراقية تقع في قلب صحراء بادية السماوة وتقبع في عمق صحراء قاحلة، وهي بحيرة مغلقة ذات ماء مالح تقع في محافظة المثنى جنوب العراق على بعد عدة كيلومترات من مدينة السماوة.

البحيرة محاطة بحائط كلسي طبيعي يعيد غلق نفسه عند كسره لسرعة تصلب المادة الكلسية الموجودة بالماء كما وتحتوي على اسماك صغيرة جدا عالية الشحوم اذ تذوب بالكامل عند محاولة طبخها وتتزود هذه البحيرة بالماء من تدفق المياه الجوفية تحت الأرض. ومن المتعارف عليه بين سكان المنطقة ان مياه البحيرة قد فاضت بشكل كبير في يوم ولادة الرسول محمد (ص) ويعد فيضان البحيرة واحد من الأحداث التاريخية التي حدثت يوم ولادة الرسول (ص). تعد بحيرة ساوة من اهم المعالم المميزة في القطر العراقي وذلك لتكوينها الفريد والظواهر الطبيعية التي صاحبتها فهي تتميز عن البحيرات الأخرى بأمور عديدة منها عدم وجود مجرى مائي سطحي يغذيها بل تعتمد على العيون وما يتدفق من مياه من الشقوق في اسفلها، شك العلماء بأن هناك ينابيع داخل البحيرة تغذيها بالمياه، إلا أن المفاجئة كانت بأن قاع البحيرة مكون من صخور صلدة، ولعل ذلك ما جعلها تشكل لغزاً حقيقياً حير العديد من العلماء. ارتفاع البحيرة عن مستوى سطح البحر هو خمسة امتار وهذا ما يحول دون رؤيتها الا من مسافات قريبة جدا.

على جوانب البحيرة العديد من الكهوف التي لم تكشف خفاياها، وفي فترة من الفترات أقامت دوائر السياحة في العراق منشآت وبيوتاً لهواة المناطق الطبيعية البعيدة عن تدخل التكنلوجيا أو يد الإنسان، للتمتع بسحرها الفطري.



