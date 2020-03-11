كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن الأسلحة الروسية التي تريد إدراجها في تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3"، والتي تنتهي في أوائل عام 2021.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين مساء الاثنين: "يجب علينا ضمانة أن لا تشمل (المعاهدة) فقط ما هو مدرج الآن باتفاقية "ستارت 3"، ولكن أيضا نطاق أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة التي يتم تطويرها والتي لم تكن خاضعة لمعاهدة ستارت 3".

وأشار إلى أن "بعض هذه الأسلحة غريبة إلى حد ما، مثل غواصة "بوسيدون"، التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة بأسلحة نووية، وصواريخ كروز النووية، فضلا عن الصواريخ البالستية المحملة جوا (الجوية)".

وتابع، قائلا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن تمديد المعاهدة يجب ألا يشمل روسيا فحسب، بل الصين وكافة "التهديدات المحتملة" لأسلحة الجيل القادم.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قال يوم الخميس 5 مارس / آذار، إنه سيقترح مبادرة ثلاثية، للحد من التسلح مع روسيا والصين، للمساعدة في تجنب سباق تسلح مكلف.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية لمقترح روسي يهدف لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت - 3"، دون أي شروط مسبقة.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 أبريل/نيسان من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها.

من جانبه شدد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، على أن إدراج أنظمة تسلح روسية جديدة إلى معاهدة ستارت-3، حسب الاقتراح الأمريكي، أمر مستبعد وغير قابل للمناقشة.

وقال كوساتشيوف لوكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء: "يحتوي بيان الخارجية الأمريكية على كل أنظمة التسلح الروسية المحتملة، بما في ذلك الأنظمة التي يجري تطويرها ولم يتم استخدامها".

وتابع بقوله:"مثل هذه القيود على الأسلحة التي لم يتم الانتهاء من بحثها وتصميمها وتجربتها، سواء كانت روسية أو أمريكية، مستثناة وغير قابلة للنقاش".