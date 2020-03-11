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رقم الخبر: 277946 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 14:09 الاقسام: سياحة  
«تشغاخور».. من أجمل المستنقعات في تشهارمحال وبختياري
مروج تبلغ مساحتها حوالى 700 هكتار

«تشغاخور».. من أجمل المستنقعات في تشهارمحال وبختياري

مستنقع تشغاخور الدولي الواقع في محافظة تشهار محال وبختياري هو من أجمل المستنقعات الموجودة في المحافظة واكبرها.

هذا المستنقع الذي تبلغ مساحته نحو 2300 هكتار، يصل عمق المياه فيه الى ثلاثة أمتار، وذلك حسب الظروف المناخية الملائمة وهطول الأمطار فيه.

تحيط بالمستنقع مروج واسعة تبلغ مساحتها حوالي 700 هكتار. هذه المروج تتضمن رقعة جغرافية أوسع في حال انخفاض منسوب المياه طوال الفترة التي تبدأ من ايار- مايو وتنتهي بتشرين الاول- اكتوبر.

الفضاءات المترامية الأطراف والجو النقي ووجود مناظر طبيعية خلابة اضافة الى أصوات الطيور المحلية والمهاجرة وتحليقها؛ كل ذلك حوّل مستنقع «تشغاخور» الى إحدى البؤر الطبيعة على صعيد المحافظة، التي تسترعي انتباه السياح وعشاق الطبيعية. المناخ في هذه المنطقة معتدل لطيف، لكن ايام الشتاء فيها باردة.

مستنقع «تشغاخور» من المصايف التي تتميز بها محافظة تشهار محال وبختياري. يشهد المستنقع في غضون فترة زمنية تبدأ من الخريف وصولاً الى الربيع، استيطان آلاف الأنواع من الطيور المهاجرة والمحلية، حيث تتم عملية التبييض فيه.


 

مستنقع «تشغاخور» مستنقع «تشغاخور»
مستنقع «تشغاخور» مستنقع «تشغاخور»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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