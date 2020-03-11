البناء التأريخي الذي خلفه كريم خان زند في مدينة شيراز (قلعة كريم خان زند) بالفارسية: "ارك كريم خان" يعد واحداً من أهم المعالم التأريخية التي تضرب بجذورها في العهد الزندي لمحافظة فارس حيث كان مقراً لمختلف النشاطات على مر العصور.

لقد أمست هذه القلعة معلماً أثرياً يقصده الآلاف من السائحين من إيران وسائر البلدان، ونظراً لموقعه الهام في قلب مدينة شيراز فهو اليوم أصبح مقراً لإقامة المعارض الفنية والثقافية المختلفة للحرف والصناعات اليدوية والمحلية طوال العام.

يتضمن هذا المبنى غرفاً وأروقة عديدة وعدة حدائق غناء تم تنسيقها في إطار جذاب للغاية كما فيه حمام كبير وبعض المرافق الخدمية والعسكرية وبما فيها خندق حفر لأغراض دفاعية.

يذكر أن كريم خان زند كان متأثراً بفن العمارة الصفوية لذلك شيد هذا المبنى الجميل بين عامي 1766م و 1767م وفق أفضل الخرائط المعمارية وأفضل مواد البناء حيث كان في بادئ تشييده مقراً لإقامة القادة والمسؤولين المحليين لأنه ذو بعدين أحدهما مدني والآخر عسكري.

يتضمن هذا المبنى غرفاً وأروقة عديدة وعدة حدائق غناء تم تنسيقها في إطار جذاب للغاية كما فيه حمام كبير وبعض المرافق الخدمية والعسكرية وبما فيها خندق يحيط به قد حفر لأغراض دفاعية وسمك جدرانه من الأسفل يبلغ ثلاثة أمتار ومن الأعلى يبلغ مترين وثمانين سنتيمتراً، والبروج المشيدة فيه يبلغ ارتفاعها 15 متراً وأحدها يناظر برج بيزا في إيطاليا لكونه مائلاً مما يثير إعجاب السائحين الذين يقصدونه طوال العام.

في داخل هذا المبنى يوجد قصر تم تشييده للقائد كريم خان زند وأسرته، إضافة أنه محاط بأربعة أبراج مراقبة في أركانه الأربعة التي يبلغ ارتفاعها 15 متراً تقريباً وارتفاع الجدران يبلغ 12 متراً وقد تم تشييده بطريقة فن العمارة الأصفهاني وهو مزين بزخارف وفسيفساء وتصاوير رائعة، وتقع في جانبة الشمالي باحة تحيط بها عدة غرف منفصلة عن سائر أجزاء المبنى.

هذا المبنى الجميل يستضيف سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين الإيرانيين والأجانب نظراً لروعته وعمارته الفريدة.