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رقم الخبر: 277941 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 14:44 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أجهزة الكشف عن فيروس كورونا ايرانية الصنع ستدخل الاسواق خلال أسابيع

أجهزة الكشف عن فيروس كورونا ايرانية الصنع ستدخل الاسواق خلال أسابيع

كشف مسؤول في لجنة تطوير التكنولوجيا الحيوية بمكتب رئاسة الجمهورية عن نجاح الشركات المعرفية الإيرانية في انتاج أجهزة لكشف فيروس كورونا وإنها ستدخل الاسواق خلال الاسابيع المقبلة.

وصرح سكرتير لجنة تطوير التكنولوجيا الحيوية التابعة لدائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية مصطفى قانعي: أن التشخيص هو أهم مدخل لمعالجة المبتلين بفيروس كورونا، وأن أجهزة تشخيص هذا الفيروس ستساعد الاطباء على التعرف بسهولة على المصابين.

واضاف انه ومع انتشار فيروس كورونا فان المعاونية العلمية في رئاسة الجمهورية دعت الشركات المعرفية المقتدرة لاقتحام مجال تصنيع اجهزة تشخيص مرض كورونا وتم اختيار خمس شركات لتصنيع هذه الاجهزة، وستنزل النماذج الايرانية لهذه الاجهزة الى السوق في غضون اسبوعين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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